INTER JUVENTUS SPALLETTI / Massimiliano Allegri furioso dopo la lite in diretta tv a Sky 'Sport' con Adani. Il tecnico bianconero ha palesato il proprio nervosismo sia in zona mista che in conferenza stampa, cogliendo di sorpresa anche Luciano Spalletti.

"Ma avete fatto arrabbiare anche Allegri?", ha detto sorridendo l'allenatore nerazzurro entrando nella sala conferenze del 'Meazza' successivamente all'intervento del collega bianconero. Dopo il siparietto con i giornalisti, Spalletti ha spiegato la sostituzione di Nainggolan: "Ho pensato che fosse stanco, mi serviva qualcuno che gestisse la palla. Sono avvezzo a sbagliare le sostituzioni e anche stavolta ho sbagliato (ride, ndr)".