INTER JUVENTUS NAINGGOLAN / Non è bastata l'iniziale rete di Radja Nainggolan per consentire all'Inter di piegare la Juventus nel Derby d'Italia di 'San Siro'. Il centrocampista belga ha parlato in zona mista dopo l'1-1 contro i campioni d'Italia: "Sono felice per il gol, ma con una vittoria sarei stato sicuramente più contento. Abbiamo fatto una grande partita per un'ora, giocando anche un bel calcio. Abbiamo messo in difficoltà una squadra forte come la Juventus, però ci manca sempre qualcosa sul piano della continuità. Dobbiamo migliorare su certi aspetti, alcune partite che dovevamo vincere non le abbiamo portate a casa. Ci siamo preparati al massimo per questa gara, di fronte ad una Juve che ci teneva a fare bene anche se ha già vinto lo scudetto. Abbiamo creato tanto, almeno 4-5 occasioni importanti.

La Juventus è stata pericolosa soltanto in occasione del gol, dove gran merito va certamente a".

Nainggolan prosegue parlando della corsa Champions e del suo rendimento: "Il terzo posto non è blindato, le squadre che ci stanno dietro continuano a correre. Con l'Udinese sarà una partita diversa, si devono salvare. Paradossalmente è più facile giocare contro la Juventus perché è una squadra che cerca di fare la partita e ti lascia degli spazi. Dobbiamo chiudere al massimo questo campionato, poi penseremo alla prossima stagione. Sono soddisfatto perché ho sempre dato tutto me stesso, un po' meno invece sulle prestazioni. E' la prima volta che ho così tanti infortuni, non avevo mai saltato in precedenza così tante gare. Prima o poi doveva capitare. Spero di non avere più questi problemi l'anno prossimo".

