INTER JUVENTUS NAINGGOLAN / Radja Nainggolan soddisfatto per la sua prestazione nella gara odierna dell'Inter contro la Juventus, finita in parità.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni nel postpartita: "In allenamento ne avevo già fatti di gol così a- spiega ai microfoni di 'Sky Sport' - E' stato l'anno della disgrazia: tanti infortuni, spero di finire bene la stagione e stare meglio l'anno prossimo. Ci sono momenti in cui i giocatori vengono esaltati e altri in cui sono massacrati, fa parte del nostro lavoro e bisogna accettarlo. Adesso pensiamo a chiudere al meglio il campionato. Dipende tutto da noi, bisogna vincere per tenere tutti dietro. Spero solo di non avere altri infortuni l'anno prossimo, spero che con maggiore esperienza faremo una stagione al massimo".