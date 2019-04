INTER JUVENTUS EMRE CAN / Cristiano Ronaldo ha risposto al gol di Nainggolan nel Derby D'Italia tra Inter e Juventus. Emre Can intervenendo in zona mista ha commentato l'1-1 di 'San Siro' contro i nerazzurri: "E' stata una buona partita da parte nostra.

Non siamo partiti al meglio, ma poi siamo cresciuti e si è vista una buona Juve. Per me all'inizio è stato un po' difficile per via degli infortuni, ho avuto qualche problema. Poi però la situazione è cambiata e sono migliorato. Posso fare comunque ancora meglio. La mia posizione? Non è un problema, gioco dove vuole il mister. Anche dietro mi trovo bene. Un giocatore deve essere duttile e saper ricoprire più ruoli in una squadra importante come la Juventus".