INTER JUVENTUS ADANI ALLEGRI / Post Inter-Juventus acceso a 'Sky' con protagonisti il tecnico bianconero Massimiliano Allegri e il commentatore, ed ex difensore, Lele Adani. L'allenatore juventino commentando il match è tornato a parlare dell'importanza della vittoria, al di là di giocare bene o male e da qui la discussione si è accesa: "Fare l'allenatore non è mettersi a tavolino e fare schemi tattici: in Italia c'è un problema, stanno diventando tutti teorici".

Adani a questo punto ha replicato: "Anche tu sei teorico, i tuoi calciatori sono pratici.

Stai rivendicando uno spazio: ma non dici cose serie, sensate". Da qui la discussione è degenerata: "No io dico cose sensate, siete voi teorici"" ha ribattuto il tecnico.

Adani: "Ma voi chi?"

Allegri: "Anche te, sei il primo che leggi i libri..."

Adani: "Ma quali libri che non ho neanche il diploma".

Allegri: "Stai lì dietro e non sai niente, fare l'allenatore è un altro discorso".

Quando Adani cerca di ribattere, Allegri sbotta: "Ora ascolta un attimo, stai zitto e parlo io"

Adani: "Allegri lo dici a tuo fratello!"

Le voci dei due 'contendenti' si sono accavalate e alla fine il tecnico ha lasciato la postazione infuriato.

