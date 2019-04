INTER JUVENTUS ALLEGRI / Pareggio show nel derby d'Italia tra Inter e Juventus. Analizzando la prestazione della sua squadra a fine match, Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Messi campione in Spagna? I migliori è sempre meglio averli dalla nostra parte. Noi abbiamo Ronaldo. Cristiano è importante, prima del gol si è arrabbiato molto e da lì fino alla fine ha giocato un'altra partita - le sue parole a 'Dazn' - Abbiamo sofferto sulle palle inattive, poi abbiamo fatto un bel secondo tempo. Non era facile, l'Inter è forte. Noi siamo con gli uomini contati. C'è da fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo finito sia fisicamente che tecnicamente molto bene. Con la Fiorentina non abbiamo avuto equilibrio. Stasera dopo l'uno a uno abbiamo smesso di allargare il gioco e l'Inter è ripartita tre volte.

Bisognava continuare con velocità di passaggio e serenità. Bisogna migliorare gli ultimi passaggi, stasera ne abbiamo sbagliati tantissimi. Bisogna fare i complimenti a tutti, non era facile. Avevo chiesto di giocare più pulito, abbiamo avuto ripartenze clamorose e non si può sbagliare. Mi sono divertito molto stasera".

Il tecnico ha poi analizzato la chiave tattica della partita: "Loro sui calci d'angolo sono molto forti, nel secondo tempo è stata un'altra partita, eravamo più ordinati e attaccavamo alle spalle dei loro terzini. Su questo siamo stati bravi". Infine, una domanda su Kean: "Cosa diventerà dipende da lui - spiega Allegri - Nel calcio di oggi i ragazzi fanno tre partite e si parla di contratti. Sta nella bravura del ragazzo continuare a migliorare. Lui sta facendo bene, oggi appena è entrato abbiamo allungato la squadra. Ha fatto una buona mezz'ora, deve crescere".

