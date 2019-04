LIGA BARCELLONA LEVANTE / Non poteva che essere un gol di Lionel Messi a regalare i tre punti decisivi al Barcellona per la vittoria della Liga: i blaugrana battono 1-0 il Levante e si laureano campioni di Spagna con tre giornate di anticipo.

Una gara più equilibrata del previsto con il risulato che resta fermo sullo 0-0 per oltre un'ora di gioco: il guizzo vincente arriva al 62' con la 'Pulce' che supera un avversario e batte il portiere. Da lì è solo conto alla rovescia fino al triplice fischio che sancisce il trionfo della squadra di: con 83 punti in 35 partite e nove lunghezze di vantaggio sull'secondo. Al 'Camp Nou' parte la festa in tono minore visto che mercoledì c'è l'appuntamento con la semifinale Champions contro il

BARCELLONA-LEVANTE 1-0: 62' Messi

