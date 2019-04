INTER JUVENTUS SPALLETTI / Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni di 'DAZN' il pareggio 1-1 tra Inter e Juventus: "Nel primo tempo la squadra aveva prodotto una padronanza netta dal punto di vista territoriale e siamo stati insidiosi in diversa situazioni. C'era da mantenere la stessa qualità di palleggio nel secondo tempo non ce l'abbiamo fatta, loro sono stati più aggressivi e noi abbiamo perso qualche palla di troppo. E' bastato un minimo spazio e loro sono riusciti a mettere a posto la partita.

Gioco? Abbiamo fatto una buona partita, la squadra si è resa conto di avere delle capacità e mette in pratica il disegno che vogliono attuare di gestire il pallone noi. Ci sono dei momenti in cui si abbassa il livello di qualità, si sente la fatica e bisogna fare il blocco squadra davanti all'area di rigore ma non siamo bravissimi".

VECINO TREQUARTISTA - "Ha qualità, l'inserimento, il venire a chiudere l'azione quando siamo in fase offensiva. Poi è chiaro che nel traffico, nel palleggio, ha meno possibilità di far girare la palla con qualità. Nello stretto e nelle scelte rapide nel corto ha meno caratteristiche".

BROZOVIC - "Ha preso possesso in pieno di qualità e tempi e lo fa bene".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui