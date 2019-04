INTER JUVENTUS CHIELLINI / Soddisfatto per la prova odierna della sua Juventus contro l'Inter, Giorgio Chiellini ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Bisogna togliersi di dosso il pensiero di quello che sarebbe potuto essere. L'unico modo è andare in campo. Siamo fortunati a giocare queste grandi partite. Nel secondo tempo si è vista la vera Juventus, una squadra che ha stravinto questo campionato.

Anche oggi ha dimostrato di essere la più forte, con grande rispetto per l'Inter - le sue parole a 'Dazn' - Vogliamo continuare a fare bene, sarà uno stimolo in più. Non ci siamo detti niente di particolare, più giochiamo e meglio è. Dobbiamo buttare via qualche scoria.? Con Cristiano parti sempre uno a zero, questa è la verità. Nei prossimi anni aiuterà la Juve a vincere ancora".