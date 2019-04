INTER JUVENTUS PAGELLE TABELLINO / Cristiano Ronaldo risponde a Nainggolan nel Derby d'Italia tra Inter e Juventus. I nerazzurri chiudono con merito in vantaggio il primo tempo, poi la reazione della squadra di Allegri trascinata dal fuoriclasse portoghese. Szczesny apre la strada al vantaggio del belga, bene al rientro Brozovic e Chiellini. Assist d'oro di Pjanic, Icardi si sacrifica ma non è letale.

INTER

Handanovic 6 - Poco impegnato da Ronaldo e soci, nulla può sul sinistro mortifero del numero sette bianconero.

D'Ambrosio 6 - Una sua discesa alla 'Zanetti' strappa gli applausi di 'San Siro' ad inizio ripresa. Diligente lungo la corsia di competenza.



De Vrij 6,5 - Per un'ora insieme a Skriniar mette la museruola a Ronaldo. 'CR7' deve inventarsi una prodezza delle sue per aggirare il muro nerazzurro.

Skriniar 6,5 - Tiene a bada Ronaldo senza affanni per i primi 45' di gioco. Regge bene anche sull'esplosivo Kean.

Asamoah 6 - Bel duello con Cancelo: non regala niente al portoghese.

Brozovic 6,5 - Fondamentale il suo rientro nel cuore dello scacchiere nerazzurro. Rintuzza e lega il gioco, instancabile per 93 minuti.

Vecino 5,5 - Meno appariscente di Brozovic, tenta senza fortuna qualche inserimento dei suoi.

Politano 5,5 - Non brilla e fatica a saltare l'uomo. Più utile in fase di non possesso (79' Joao Mario s.v.).

Nainggolan 7,5 - E' ovunque per un'ora, ha il merito di firmare il centro del vantaggio grazie anche alla complicità di Szczesny. Ritrovato ad alti livelli (74' Borja Valero 6 - Dà respiro alla manovra nell'ultima parte di gara).

Perisic 6 - Tambureggiante nel primo tempo, dove sfiora anche la rete del raddoppio. Si spegne però dopo l'intervallo, dove manca un'altra succulenta occasione.

Icardi 6 - Partita di sacrificio, al servizio della squadra. Innesca Perisic e Nainggolan, non è letale però sull'1-0 dove viene murato a colpo sicuro da Matuidi. (Lautaro Martinez s.v.).

Allenatore: Spalletti 6,5 - Inter impeccabile fino all'1-1 di Ronaldo, qualche rimpianto nel non aver chiuso la gara nel primo tempo. La Champions comunque è sempre più vicina.

JUVENTUS

Szczesny 5 - La combina grossa sul vantaggio di Nainggolan. Si riscatta su Perisic e de Vrij, ma la 'papera' di inizio gara pesa sul risultato finale.

Emre Can 5,5 - Agisce tra difesa e mediana, dimostrando di non aver assimilato ancora al meglio certi meccanismi difensivi.

Bonucci 5,5 - Icardi si dà un gran da fare e l'ex milanista fatica a prendergli le misure.

E anche in fase d'impostazione non sempre è preciso.

Chiellini 6,5 - Il suo ritorno in campo non è un dettaglio: alfiere della retroguardia di Allegri, indispensabile in certe partite di cartello.

Cancelo 6 - Inizio sottotono, più frizzante nella ripresa. Partecipa all'1-1 del connazionale 'CR7'.

Cuadrado 5 - Giochicchia, non riesce a trovare la posizione ideale a supporto delle due punte. Rischia il rosso per simulazione.

Pjanic 6,5 - Fatica di fronte ad un'Inter arrembante. Piano piano cresce e la Juve cambia passo. Sontuoso nel tacco a liberare Ronaldo nell'1-1 bianconero.

Matuidi 6 - Solito lavoro oscuro e tanto movimento senza palla. S'immola salvando un gol praticamente fatto su Icardi (60' Kean 6 - Dà peso all'attacco juventino).

Alex Sandro 6 - Spinge a corrente alternata, regge dietro. Esce per infortunio ad inizio ripresa (49' Spinazzola 6 - Da vivacità sulla sinistra).

Bernardeschi 6 - Si dà un gran da fare, senza però trovare il guizzo vincente. Non demerita, anche se è lecito aspettarsi qualcosa in più negli ultimi sedici meri avversari (86' - Pereira Silva 6 - Esordio in Serie A, sfiora la rete della vittoria allo scadere).

Cristiano Ronaldo 7,5 - Per un tempo non brilla, chiuso nella morsa della difesa interista. Dopo l'intervallo ecco il vero Ronaldo: la rasoiata vincente al 61' vale da sola il prezzo del biglietto. Torna ad esultare in campionato: non segnava dal 15 febbraio nel 3-0 al Frosinone.

Allenatore: Allegri 6.5 - Juve in difficoltà nel primo tempo, storia diversa nella ripresa trascinata da Cristiano Ronaldo. Reazione d'orgoglio di fronte alla rivale per eccellenza.

Arbitro: Banti 5,5 - Alcune decisioni lasciano perplessi, come il mancato secondo giallo per simulazione a Cuadrado. Rimandato.

TABELLINO

Inter-Juventus 1-1

7' Nainggolan (I); 61' Ronaldo

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano (79' Joao Mario), Nainggolan (74' Borja Valero), Perisic; Icardi (82' Lautaro Martinez) Allenatore: Spalletti. A disposizione: Padelli, Gagliardini, Keita, Ranocchia, Cedric Soares, Miranda, Dalbert, Candreva

Juventus (3-5-2): Szczesny; Emre Can, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Cuadrado, Pjanic, Matuidi (60' Kean) Alex Sandro (49' Spinazzola); Bernardeschi (86' Pereira Silva), Cristiano Ronaldo. All.: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Del Favero, De Sciglio, Barzagli, Rugani, Nicolussi Caviglia

Arbitro: Banti (sez. Livorno)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Cuadrado (J), Perisic (I), Chiellini (J), Kean (J)

Espulsi:

Note: recupero 1' e 3'; spettatori 73.855

