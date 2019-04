SERIE A INTER JUVENTUS / Un derby d'Italia all'altezza delle aspettative: Inter-Juventus finisce 1-1 con le reti spettacolari di Nainggolan e Cristiano Ronaldo. Un punto a testa in una gara divisa a metà: nella prima frazione di gioco netta prevalenza della squadra di Spalletti che oltre al gol, uno splendido tiro a volo del belga con la parziale complicità di Szczesny, sfiora più volte il raddoppio.

Per gli ospiti poche occasioni da rete al contrario di quel che accade nel secondo tempo: i bianconeri entrano in campo molto più decisi e sfiorano il pareggio in diverse occasioni, prima che Ronaldo tiri fuori dal cilindro una potente conclusione che finalizza al meglio un assist di tacco di. Tocca poi adstoppare le velleità di Pjanic, mentredice no a. Finisce 1-1: per l'un punto che tiene aperto pericolosamente il discorso Champions.

INTER-JUVENTUS 1-1: 7' Nainggolan (I), 62' Ronaldo (J)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 88*; Napoli 67; Inter 62*; Roma* 58; Milan 56; Atalanta 56; Torino 53; Lazio 52; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Cagliari* 40, Sassuolo e Spal 38; Bologna* 37, Parma 36; Genoa 34; Udinese 33; Empoli* 29; Frosinone 23; Chievo 14.

* UNA PARTITA IN PIU'

