Napoli, estate bollente: vicinissimo il primo acquisto

CALCIOMERCATO NAPOLI OSPINA / Tra acquisti e cessioni eccellenti, si prospetta un'estate bollente per il Napoli. Carlo Ancelotti ha avuto l'intera stagione per valutare l'affidabilità di alcuni elementi della rosa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Tra questi figura David, portiere di proprietà dell'più volte elogiato dallo stesso tecnico: il primo colpo azzurro, quindi, potrebbe essere proprio la permanenza del colombiano, considerando il vicino acquisto a titolo definitivo che scatterà tra due sole presenze. Come da accordi presi la scorsa estate, infatti, allo scoccare della sua 25esima presenza stagionale il riscatto sarà obbligatorio. Ospina ha finora raccolto 23 apparizioni, ma avrà altre cinque opportunità per scendere in campo.