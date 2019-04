ROMA CAGLIARI MARAN / Deluso per la sconfitta del suo Cagliari contro la Roma, Rolando Maran ha rilasciato alcune parole a fine match: "L'approccio è stato negativo, assolutamente.

La settimana non faceva pensare questo, ma oggi la partenza è stata così - le sue parole a 'Sky Sport' - In settimana avevo visto una squadra che aveva voglia di continuare a correre. Classifica? Abbiamo qualcosa da consolidare, dobbiamo dimostrare che siamo gli unici in un campionato ad aver cambiato rotta. Oggi è stata una battuta di arresto, abbiamo pagato la spinta emotiva. Dobbiamo finire come abbiamo fatto finora".