p>INTER JUVENTUS MAROTTA / A pochi minuti dal big match di campionato contro la, Beppeha parlato della suae delle prospettive future: "Ho passato anni splendidi alla Juventus, ho raccolto tante vittorie, ma sono innamorato del calcio da ragazzino: è finito un ciclo, è iniziato un altro e spero di vincere con questa gloriosa società - le sue parole a 'Dazn' - Piani con o senza Champions? Abbiamo un obbligo, per centrare un obiettivo minimo per il blasone di questa società. Non ci saranno modifiche: l'Inter deve sempre lottare per il massimo indipendentemente dall'esito di questa stagione che spero sia positiva. Messaggi a Paratici o Nedved? No, ma questo è la cosa bella di questo sport: dico forza Inter perché in questa società mi identifico, mi hanno dato fiducia ed è giusto che questa fiducia sia ripagata con risultati importanti".