INTER JUVENTUS PARATICI / Fabio Paratici, responsabile dell'area sport della Juventus, ha parlato a 'DAZN' a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida con l'Inter.

Il dirigente bianconero ha dichiarato: "Siamo una squadra seria che gioca tutte le partite con grande motivazione, con grande orgoglio: questa la faremo come le altre. Schermaglie sul mercato con? Ognuno fa i propri interessi giustamente. E' stato per me importantissimo, se sono arrivato il dirigente a un certo livello grandi meriti sono i suoi, abbiamo condiviso tanti anni, tanti momenti bellissimi, tante vittorie: possono solo rivederlo con piacere".