CALCIOMERCATO ROMA RANIERI CONTE PASTORE / Claudio Ranieri approva il possibile arrivo di Antonio Conte alla Roma. L'esperto allenatore dei giallorossi ha parlato dopo la vittoria odierna contro il Cagliari: "Conte alla Roma? Sì, lo vorrei. Io sono l'ultimo a saperlo. Se viene Antonio io sono super felice - le sue parole a 'Sky Sport' - Mercato? Erano andati via giocatori importanti. Quando vanno via, quelli che restano non sono così contenti. C'è stato disappunto interiore da parte dei vecchi calciatori. I nuovi arrivati non sono stati tanto aiutati dai vecchi. Ma perché i vecchi pensavano ancora all'anno prima.

non devo scoprirlo io, ha una qualità che non finisce mai. Gli ho detto di giocare come sa, perché quello che sa fare lui lo sanno fare pochi, ma difendere come voglio io".

Come già anticipato da Calciomercato.it, sono tanti i club italiani e stranieri che pensano a Conte: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Tra questi, però, potrebbe defilarsi il Bayern Monaco, che ha virato su Erik Ten Hag, tecnico dell'Ajax che ha condannato la Juventus all'eliminazione dalla Champions.

