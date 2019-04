ROMA CAGLIARI RANIERI / La Roma batte il Cagliari è si porta momentaneamente al quarto posto in classifica in attesa di Milan e Atalanta. Il tecnico dei giallorossi Claudio Ranieri ai microfoni di 'Sky' commenta così la gara: "Perché schierare Pastore? Per l'allenamento. Già dall'altra settimana mi aveva fatto pensare di metterlo in campo.

Questa settimana ha fatto cose notevoli. Da quando sono arrivato è la partita più bella, i ragazzi si sono rasserenati. La qualità che hanno loro ce l'hanno poche squadre. A Milano avevamo lasciato troppi cross all'Inter, prima o poi il gol può arrivare. Il Cagliari è bravissimo ad allargare ecreano molto scompiglio. Le nostre ali si sono sobbarcate il lavoro di ripiego e attacco. Tabella Champions? Non sto compilando niente, domani è festa e mi godo la famiglia".