ROMA CAGLIARI PASTORE / El Flaco Pastore è tornato a giocare da titolare con la Roma ed è andato anche a rete nel 3-0 rifilato al Cagliari. L'argentino nel post gara è intervenuto ai microfoni di 'Sky' dichiarando: "Era importante per continuare a raggiungere l'obiettivo nostro e della società. Oggi abbiamo fatto una buona partita.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ranieri ha capito la situazione in cui ci trovavamo, ha parlato bene con ogni calciatore, ha detto cose basiche. Ci ha chiesto di non prendere gol poi con le nostre qualità una rete riusciamo a farla. Ci ha aiutato molto con la nostra autostima. Il mio ritorno da titolare? Ho avuto la sfortuna di infortunarmi subito poi per l'allenatore che c'era prima (, ndr) non ero un'opzione e ho perso tanti mesi. Ora mi sento bene e spero di essere utile in queste ultime partite".