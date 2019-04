SERIE A ROMA CAGLIARI/ La Roma supera il Cagliari di Rolando Maran e si porta al quarto posto in solitaria in attesa dei match di Milan ed Atalanta. Le due reti che valgono subito il 2-0 arrivano entrambe nei primi dieci minuti della sfida e sono firmate da Federico Fazio e Javier Pastore. Quest'ultimo, schierato a sorpresa da Claudio Ranieri, si è riscattato parzialmente con un bel destro a giro.

Nel finale, per il 3-0, Aleksandar, terzino sinistro della Roma, chiude i conti con un tap in a pochi metri dalla porta difesa da Alessio. Cagliari invece poco incisivo, conpraticamente non pervenuti. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 87; Napoli 67; Inter 61; Roma* 58; Milan 56; Atalanta 56; Torino 53; Lazio 52; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Cagliari* 40, Sassuolo e Spal 38; Bologna* 37, Parma 36; Genoa 34; Udinese 33; Empoli* 29; Frosinone 23; Chievo 14.

* UNA PARTITA IN PIU'

