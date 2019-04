/PAGELLE E TABELLINO ROMA CAGLIARI/ La Roma conquista tre punti importanti per la corsa Champions. I padroni di casa controllano il match fin dall’inizio. In dieci minuti indirizzano la partita a loro favore, con i gol argentini di Fazio e Pastore. Il Cagliari oramai pago della salvezza raggiunta è mancata di grinta fin qui dimostrata. Pochi palloni giocabili per Pavoletti, centrocampo nullo e stanco, difesa disattenta. Gran prestazione di Pastore e Kluivert che ripagano la fiducia di mister Ranieri. I giallorossi giocano ad un tiro al bersaglio nella ripresa ma solo Kolarov nei minuti finali realizza il meritato 3-0.

ROMA

Mirante 6 - Grande risposta su Pavoletti nel primo tempo. Non impegnato nella ripresa.

Florenzi 6,5 – Fa il suo dovere sulla corsia esterna. Cerca e si trova con Kluivert in fase d’attacco. Tanti chilometri macinati in entrambe le fasi.

Manolas 6 – Dà ordine al reparto. Contiene Pavoletti con attenzione.

Fazio 6,5 – Prestazione solida in difesa. Ha il merito di sbloccare la partita dopo pochi minuti.

Kolarov 6,5 – Ben disposto in campo. Preciso nelle diagonali, controlla il gioco degli attaccanti sardi. Si propone spesso anche in fase d’attacco e firma la rete del cercato 3-0.

Nzonzi 6 – Può e deve fare di più in mezzo al campo. Nel complesso partita sufficiente.

Pellegrini 6 – Fa filtro e smista palloni importanti. Con lui riparte la manovra romanista.

Kluivert 7 – Molte idee e qualità. Ha il dominio della fascia destra, poco contrastato da Luca Pellegrini. Ispiratore delle azioni più pericolose della Roma, partita di livello. Dal 87’ Coric. sv

Pastore 7 – Ha tanta libertà d’azione, lucido e presente durante tutto il match. Al posto giusto nel momento giusto. Imbeccato da Kluivert, stoppa con il sinistro e di destro la piazza nell’angolino basso dove Cragno non arriva. Sfiora anche la doppietta personale negata dalla traversa. Dal 64’ Perotti 6,5 - Qualche bella serpentina e tocchi di classe per il Monito.

El Shaarawy 6,5 – Giocatore vivace fin dai primi minuti. Tante grinta e brillantezza. Domina la fascia sinistra, salta l’uomo. Continua il periodo positivo. Dal 74’ Under 75’ – pochi minuti ma incisivi.

Dzeko 6 – Si vede poco a livello di conclusioni e pecca egoista in alcune occasioni. Entra nel vivo della partita sul finire del primo tempo.

All. Ranieri 6 – Altro risultato positivo sotto la sua guida. La squadra subito in controllo del match.

Rilancia Pastore e Kluivert, risposte positive in campo.

CAGLIARI

Cragno 5,5 - Poco deciso nei due gol argentini del primo tempo. Nella ripresa è più presente.

Cacciatore 5 – Come tutto il reparto fatica molto a contenere le incursioni degli avversari. Soffre il movimento di El Shaarawy. Dal 76’ Srna -

Ceppitelli 5 – Colpevole come tutto il reparto sui due gol della Roma. El Shaarawy e Kluivert mandano in affanno lui e la difesa.

Pisacane 5,5 – Non bene nella marcatura a zona sul gol di Fazio. Fa fatica a chiudere gli spazi ai giallorossi.

Pellegrini 5,5 – Inizio frenetico. Non contiene la velocità di Kluivert e rimane bloccato dalla posizione alta dell’olandese. Prova a proporsi ma viene sempre contrastato.

Barella 5 – Ha lasciato la voglia e la grinta a Cagliari. Nessuna idea, corre in campo senza una meta.

Cigarini 5 – Assente non giustificato. È in campo solo con il fisico, non pervenuto.

Ionita 5 – Inconcludente per gran parte del match. Sonnecchia in mezzo al campo.

Birsa 5,5 – Dopo un avvio discreto in cui manovra la ripartenza sarda, si spegne come tutto il centrocampo. Dal 68’Deiola 5 – Non dà spinta e fisicità come sperato da Maran.

Joao Pedro 5,5 – Gioca tra le linee per servire Pavoletti in profondità. Esce spesso per provare a velocizzare la manovra sarda. Dal 83’ Thereau sv

Pavoletti 5,5 – Prova a rimettere in partita la squadra con un bel tiro potente nel primo tempo, Mirante con buon riflesso devia. Contenuto dai centrali giallorossi, sparisce nella ripresa.

All. Maran 5 – Dopo aver raggiunto la quota salvezza la squadra oggi sembra aver perso motivazione e grinta.

Arbitro Manganiello 6 – partita corretta gestita con facilità.

TABELLINO

ROMA-CAGLIARI: 3-0

ROMA(4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Pellegrini; Kluivert, Pastore (63 Perotti’), El Shaarawy( 74’ Under); Dzeko. A disp.:Olsen, Fuzato, J.Jesus, Marcano, Coric, Schick. All. Ranieri.

CAGLIARI(4-3-2-1): Cragno; Cacciatore ( 75’ Srna), Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Barella; Birsa ( 68’ Deiola); Joao Pedro ( 83’Thereau), Pavoletti. A disp.: Aresti, Rafael, Lykogiannis, Romagna, Bradaric, Oliva, Padoin, Cerri, Despodo. All. Maran

Marcatori:5’ Fazio (R), 8’Pastore (R), 86’Kolarov (R)

Arbitro: Manganiello sez. di Pinerolo

Ammoniti: 36’ Ceppitelli (C), 61’ Pisacane (C), 88’ Manolas(R)

Espulsi:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui