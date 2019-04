TORINO LAXALT MILAN/ Diego Laxalt potrebbe tornare nei piani del Torino per il calciomercato della prossima estate. L'esterno uruguaiano, attualmente in forza al Milan di Gennaro Gattuso, non ha trovato molto spazio in rossonero e il club granata potrebbe rifarsi sotto.

Stando infatti a quanto riportato da 'Tuttosport', il giocatore che ha fatto le sue fortune al Genoa sarebbe un profilo molto gradito a Walterper la fascia sinistra. Molto dipenderà anche da un'eventuale qualificazione in Europa del Torino, che potrebbe portare cifre importanti nelle casse del club di Urbano. Per le ultime notizie sulla A---> clicca qui!