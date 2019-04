p>ROMA CAGLIARI FAZIO PASTORE/ Ascoltato ai microfoni di 'Sky Sport', Federico, difensore centrale della Roma, ha commentato il primo tempo dei suoi contro il Cagliari: "Dobbiamo continuare così, è importante non prendere gol e portare a casa i tre punti, essere aggressivi e non far tornare in partita gli avversari". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

L'ex Siviglia ha poi parlato di Pastore, autore della rete del 2-0: "Abbiamo iniziato molto bene la partita, Javier è un grandissimo giocatore e lo sta dimostrando. Abbiamo bisogno di lui".

