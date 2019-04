DIRETTA SAMPDORIA-LAZIO FORMAZIONI / In programma alle 18, Sampdoria-Lazio mette di fronte due squadre reduci da una batosta pesante in campionato, i liguri in casa del Bologna e i biancocelesti in casa contro il Chievo già retrocesso. Se la squadra capitolina si è consolata con l'accesso alla finale di Coppa Italia, quella blucerchiata ha dovuto anche metabolizzare le dimissioni di Walter Sabatini dopo la disfatta emiliana.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-LAZIO

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Ferrari, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Cataldi, Lulic; Caicedo, Correa. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus* 88 punti; Napoli* 70; Inter* 62; Roma* 58; Milan, Atalanta 56; Torino 53; Lazio 52; Sampdoria 48; Cagliari*, Fiorentina 40; Sassuolo, Spal* 39; Bologna* 37; Parma* 37; Genoa* 35; Udinese 33; Empoli* 29; Frosinone* 23; Chievo* 15.

* UNA PARTITA IN PIU'

