INTER JUVENTUS FORMAZIONI / Non sono previste sorprese negli schieramenti di Inter e Juventus per il Derby d'Italia di questa sera a 'San Siro'. Spalletti vuole blindare la qualificazione alla prossima Champions League e ritrova in mediana Brozovic, mentre al centro dell'attacco, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Mauro Icardi sarà il titolare al posto di Lautaro Martinez.

, con l'ottavo scudetto consecutivo già cucito sul petto, si affida invece al 3-5-2 consulla linea dei difensori, dove si registrerà il rientro dal 1' di capitan. Cuadrado agirà da mezzala con la possibilità di scambiarsi la posizione con, attacco bianconero affidato alla coppiaconinizialmente in panchina. Cornice di pubblico delle grandi occasioni: attesi circa 75 mila spettatori al 'Meazza'.

Inter-Juventus, probabili formazioni:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All.: Spalletti

Juventus (3-5-2): Szczesny; Emre Can, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo. All.: Allegri

