DIRETTA MANCHESTER UNITED CHELSEA FORMAZIONI / Ultimo treno per la Champions. Questo rappresenta Manchester United-Chelsea per Solskjaer, ma anche per Sarri, almeno parzialmente.

Sesti con 64 punti in classifica, i Red Devils in caso di vittoria raggiungerebbero proprio i Blues a quota 67, rilanciandosi abbondantemente per il quarto posto, allontanatosi dopo due sconfitte consecutive in campionato. La squadra didovrà invece riscattare il pari interno contro il Burnley. Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER UNITED-CHELSEA

MANCHESTER UNITED: De Gea, Young, Bailly, Lindelof, Shaw, Herrera, Matic, Pogba, Mata, Rashford, Lukaku.

CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso, Jorginho, Kante, Kovacic, Hazard, Higuain, Willian.

