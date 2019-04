Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>ROMA TOTTI ZANIOLO/ Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Francesco, dirigente della Roma, ha parlato del calciomercato e del fututo di Nicolò talento conteso da diverse big europee : "Ogni anno c'è sempre da cambiare qualcosa se le cose non vanno come prefissato ad inizio stagione. Sarà il mister, quello attuale o futuro a decidere che dovrà rimanere. Il campionato italiano per i giovani è tra i più difficili. Le aspettative soprattutto a Roma sono alte e se un giovane non riesce subito ad entrare fa più fatica. Zaniolo invece è partito col piede giusto ma deve continuare su quel livello. Ha già un contratto di 5 anni, va più che bene. Le cose si fanno sempre in due". Per le ultime notizie sui giallorossi---> clicca qui!