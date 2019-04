ROMA CAGLIARI VOTI PRIMO TEMPO/ La squadra di Ranieri parte subito aggressiva proponendo gioco. Alla Roma bastano cinque minuti per sbloccare il match, ci pensa Fazio che su calcio d’angolo salta più in alto di tutti, la marcatura a zona dei sardi da rivedere. Il Cagliari fatica a portare il pallone, soffre e prende il secondo gol giallorosso con Pastore. Ancora un errore della difesa sarda che concede all’argentino il tempo di stoppare il pallone e tirare. Gli uomini di Maran provano a reagire con Pavoletti a cui risponde prontamente Mirante. La Roma sfiora il 3-0 in più di un’occasione, la più clamorosa con Pastore che colpisce la traversa. Cagliari povero di idee e gioco.

ROMA

Mirante - 6

Florenzi – 6

Manolas - 6

Fazio – 6,5

Kolarov - 6

Nzonzi - 6

Pellegrini - 6

Kluivert – 6,5

Pastore – 6,5

El Shaarawy – 6,5

Dzeko - 6

All. Ranieri -6

CAGLIARI

Cragno - 5

Cacciatore – 5

Ceppitelli – 5

Pisacane - 5,5

Pellegrini – 5,5

Barella – 5,5

Cigarini - 5,5

Ionita - 5

Birsa - 6

Joao Pedro - 6

Pavoletti - 6

All. Maran – 5,5

Arbitro Manganiello -6

TABELLINO

ROMA-CAGLIARI: 2-0

ROMA(4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Pellegrini; Kluivert, Pastore, El Shaarawy; Dzeko. A disp.:Olsen, Fuzato, J.Jesus, Marcano, Perotti, Under, Coric, Schick. All. Ranieri.

CAGLIARI(4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Barella; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. A disp.: Aresti, Rafael, Lykogiannis, Romagna, Srna, Bradaric, Deiola, Oliva, Padoin, Cerri, Despodov, Thereau. All. Maran

Marcatori:5’ Fazio (R), 8’Pastore (R)

Arbitro: Manganiello sez. di Pinerolo

Ammoniti: 36’ Ceppitelli (C)

Espulsi:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui