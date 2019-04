ROMA CAGLIARI TOTTI / La Roma è in piena lotta Champions ed oggi ospita all'Olimpico il Cagliari con il chiaro obiettivo di portare a casa tre punti pesantissimi. Prima del calcio d'inizio ha parlato l'ex capitano Francesco Totti ai microfoni di 'Sky Sport': "Penso che il mister abbia scelto la formazione migliore. Ha messo in campo i migliori 11 della settimana e credo che Pastore oggi abbia la possibilità di far vedere la propria classe. Ha avuto tanti problemi fisici, lo abbiamo sempre aspettato.

Per Schick non è una bocciatura, non si va in campo in dodici".

CONTE - "In queste ultime settimane si sta parlando tantissimo di Antonio Conte ma noi abbiamo mister Ranieri in panchina e dobbiamo portargli rispetto. Alla fine decideremo se sarà lui, Conte o chi per lui. Non mi pare corretto parlare di altri allenatori ne nei confronti del mister, ne della squadra. Lui è il nostro tecnico attuale e a fine stagione valuteremo. In questo momento dobbiamo centrare l’obiettivo della Champions. Mister Conte non l'ho incontrato. L'allenatore non dipende dalla qualificazione Champions. Antonio Conte è uno degli allenatori più forti d'Europa, è un vincente. Qualunque squadra farebbe follie per lui ma ci sono parecchi club su di lui. Si è parlato anche di Inter e di Bayern Monaco".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui