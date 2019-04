CALCIOMERCATO BOLOGNA MIHAJLOVIC / Successo pesantissimo per il Bologna, che con il 3-1 sull'Empoli scatta a otto lunghezze di vantaggio sui toscani. Ma Sinisa Mihajlovic non considera il discorso ancora chiuso. "Siamo salvi? No, non ancora - ha dichiarato a 'Sky Sport' - Ma visto il vantaggio nello scontro diretto siamo a nove punti di vantaggio. Se poi vinciamo la prossima gara con il Milan, saremo sicuramente salvi. Due mesi fa nessuno avrebbe potuto immaginare tutto questo, ora vogliamo continuare così e non rilassarci. Ci piacerebbe lasciarci dietro qualche altra squadra.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I cori dei tifosi su di me? Non si capiscono bene...Lo sto dicendo da due settimane, non parlo del mio futuro. Il mio futuro è la prossima partita. Sono contento di ciò che stiamo facendo e del fatto che la salvezza sia vicina, sono venuto per questo. Mi fa piacere per i tifosi, sono contenti. Una volta raggiunta la salvezza, ci sederemo e parleremo, di sicuro la mia priorità è il Bologna. Fin quando non saremo certi dell'obiettivo, rimaniamo concentrati. Questa squadra ha dei valori, se non ne fossi stato sicuro non avrei accettato. Di partita in partita stiamo dimostrando una maturazione costante. Innesti per la prossima stagione? Non ne abbiamo ancora parlato. Quando sarà, io dirò la mia, loro diranno la loro e cercheremo di venirci incontro".