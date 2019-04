BOLOGNA EMPOLI ANDREAZZOLI / Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato dopo il KO dei suoi in casa del Bologna ai microfoni di 'Sky Sport': "È naturale che sia una delle ultime possibilità che sono sempre meno. Non è finito però il discorso, ci sono ancora 12 punti in palio e ce la vogliamo giocare fino in fondo. Il risultato ci dispiace molto. Non mi succede mai di parlar con gli arbitri. Il secondo gol nasce da un calcio d'angolo nostro non concesso.

Sono episodi che quando ti si rivoltano contro, ammesso che sia così, hanno un peso esagerato. A Valeri ho detto che sia io che lui abbiamo disputato una brutta gara. Ho perso 3-1, ho sbagliato qualcosa. Abbiamo perso di fronte ad una squadra forte, basti guardare alla loro panchina. Noi anche oggi abbiamo fatto due cambi obbligati. Rimonte? C’è un motivo. Sono situazioni che vanno gestite meglio. Oggi abbiamo avuto l’occasione per il 2-0 e per il 2-2. Quando caliamo, però, purtroppo emergono le qualità degli avversari…”.