VIDEO SERIE A SPAL GENOA GOL HIGHLIGHTS / Finisce in parità il confronto tra Spal e Genoa, per entrambe un passo in avanti importante verso la salvezza.

Apredi testa per i padroni di casa, nella ripresa in giratafissa il punteggio sull'1-1. Ferraresi a soli due punti dall'obiettivo, il Genoa si mette a +6 sull'terzultimo. Calciomercato.it , tramite il canale Youtube della Lega Serie A vi offre gli highlights di Spal-Genoa.