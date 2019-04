TORINO MILAN GATTUSO CONVOCATI / Domenica 28 aprile alle 20.30 andrà in scena Torino-Milan, posticipo serale della 34/a giornata di Serie A. Terminata la rifinitura, Gattuso ha ufficializzato i 23 rossoneri convocati per la sfida di domani. Out anche Calabria oltre al solito Bonaventura.

Presente invece Paquetà.

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Caldara, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui