SERIE A BOLOGNA EMPOLI / Bologna-Empoli ha aperto la 34/a giornata di Serie A. Sfida intensa al Dall'Ara tra due compagini in piena lotta per la salvezza con i padroni di casa in particolare chiamati a tirarsi definitivamente fuori dalle sabbie mobili della retrocessione. La partenza per i ragazzi di Mihajlovic però è shock: dopo appena 17 minuti è infatti Pajac a tramutare in rete per l'Empoli un suggerimento di Rasmussen con un bolide mancino che sorprende Skorupski sul primo palo.

Per la reazione del Bologna bisogna attendere addirittura la ripresa con Robertoche di testa ritrova il pari che fa da preludio agli assalti finali dei felsinei. La truppa di Mihajlovic agguanta infatti anche il gol-vittoria grazie ad un meraviglioso mancino diche fulmina il portiere empolese per il 2-1 prima del punto esclamativo diche mette una serie ipoteca sulla salvezza del Bologna.

BOLOGNA-EMPOLI 3-1

17' Pajac, 52' Soriano, 83' Orsolini, 95' Sansone

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 87; Napoli 67; Inter 61; Milan 56; Atalanta 56; Roma 55; Torino 53; Lazio 52; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Cagliari 40, Sassuolo e Spal 38; Bologna* 37, Parma 36; Genoa 34; Udinese 33; Empoli* 29; Frosinone 23; Chievo 14.

*una partita in più

