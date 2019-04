CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK MAKSIMOVIC / Dopo un'annata di alti e bassi il Napoli di Carlo Ancelotti dovrà tornare a brillare nella prossima stagione. Per farlo il primo tassello importante sarà il mercato estivo che partirà dalla rosa attuale.

La dirigenza partenopea lavora infatti anche ai rinnovi di alcuni tasselli importanti. Secondo quanto riportato da 'Rai Sport' nel mirino ci sarebbero i prolungamenti di Nikolae Arek. Per il difensore serbo è pronto un rinnovodi quattro anni, mentre per il bomber polacco ci sarebbe un contratto di altre cinque stagioni senza clausola rescissoria.