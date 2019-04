CALCIOMERCATO BOLOGNA BIGON MIHAJLOVIC / Il Bologna sta giocando in anticipo tra le mura amiche contro l'Empoli in quello che è un vero e proprio scontro salvezza.

Proprio dalla permanenza indei felsinei dipenderà gran parte del futuro di Sinisa, arrivato a stagione in corso proprio per evitare la retrocessione., ds del Bologna, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' prima del match contro l'Empoli per parlare proprio del destino di Mihajlovic: "Parlando con il mister tutti i giorni già ci sono le condizioni. Lo sappiamo tutti e due, il rapporto è molto positivo e noi ci troviamo molto bene con lui. Poi è chiaro che, come già detto, dobbiamo prima raggiungere l'obiettivo. Poi avremo la mente lucida per analizzare meglio la guida tecnica e la rosa per la prossima stagione". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI