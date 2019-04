INTER JUVENTUS SONDAGGIO / È il grande giorno di Inter-Juventus, derby d'Italia che si giocherà questa sera a 'San Siro'. Da una parte i nerazzurri di Spalletti che vogliono chiudere la questione terzo posto con un successo contro i rivali di sempre.

Dall'altra i freschi campioni d'Italia intenzionati ad interrompere la corsadei nerazzurri. Le motivazioni faranno la differenza in una partita del genere che per il 46% dei follower della pagina Twitter di 'Calciomercato.it' finirà con un successo della. 34% per la vittoria dell'ed appena il 20% punterebbero sul pareggio.

