Frosinone-Napoli, i convocati di Ancelotti: torna Albiol, out due big

FROSINONE NAPOLI CONVOCATI ANCELOTTI / Il Napoli ha reso nota la lista di convocati per la trasferta di Frosinone, con i partenopei chiamati alla vittoria per rialzare la testa dopo il ko con l'Atalanta e blindare secondo posto e qualificazione Champions. Due big non parteciperanno alla sfida dello Stirpe: Allan e Insigne, infatti, non sono stati convocati a causa di problemi muscolari.

Ecco la lista:

PORTIERI - Meret, Ospina, Karnezis.

DIFENSORI - Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Hysaj.

CENTROCAMPISTI - Zedadka, Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz.

ATTACCANTI - Gaetano, Callejon, Ounas, Mertens, Milik, Younes.

