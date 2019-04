CALCIOMERCATO ROMA CRAGNO / A meno di colpi di scena sarà Alessio Cragno il nuovo portiere della Roma. Come riporta il 'Corriere dello Sport', il club giallorosso e il Cagliari sono in trattativa avanzata per il classe '94.

Possibile che nell'operazione tra le due società entri il cartellino a titolo definitivo di Lorenzo, il giovane terzino già in prestito ai sardi dallo scorso gennaio. Sul ventenne, gestito da Mino, la Roma punterebbe ad ottenere un diritto di riacquisto.