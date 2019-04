CALCIOMERCATO INTER RINNOVO RANOCCHIA / Non solo Skriniar, l'Inter ha di fatto rinnovato anche il contratto di Andrea Ranocchia.

In scadenza a giugno, stando al 'Corriere dello Sport' il centrale umbro ha prolungato fino al 2021. Ieri era in sede il suo agente, Tullio Tinti, per sistemare le ultime questioni burocratiche.