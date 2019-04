Torino, dall'Inghilterra: Tottenham in pole su Meité, c'è già il sì

CALCIOMERCATO TORINO MEITE / Soualiho Meité si appresta a vivere una sessione di calciomercato da protagonista.

Il centrocampista del, autore di un'ottima stagione, è nel mirino di diverse big europee e secondo vari media britannici il Tottenham si sarebbe mosso molto seriamente per le sue prestazioni. Gli Spurs sarebbero addirittura in pole: secondo le fonti d'Oltremanica, avrebbero incassato già il sì del classe 1994 e presto tratteranno con Cairo per trovare un accordo. I granata, nell'ambito dello scambio con Barreca col Monaco, hanno investito per le sue prestazioni circa 10 milioni di euro ed ora lo valutano almeno il doppio.