CALCIOMERCATO INTER GUNDOGAN / Un top player per il centrocampo, ma nel 2020. Secondo 'Tuttosport' l'Inter sta provando a giocare d'anticipo per quanto riguarda Ilkay Gundogan.

Marotta e Ausilio punterebbero a bloccarlo per poi acquistarlo non in estate ma fra un anno, a costo zero, ovvero in prossimità della scadenza del suo contratto col, fissata appunto nel giugno 2020. Per l'operazione vanno tuttavia superati due grandi ostacoli: il primo è lo stipendio del tedesco, circa 9 milioni di euro netti, il secondo la concorrenza che comprende super club del calibro di. Specie i primi due, peraltro, potrebbero provare a strapparlo ai 'Citizens' già nella prossima estate.