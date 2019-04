FROSINONE NAPOLI ANCELOTTI CONFERENZA / Dopo la brutta sconfitta interna con l'Atalanta, per il Napoli è tempo di alzare la testa: gli azzurri fanno visita a un Frosinone ormai a un passo dalla retrocessione e in cerca di punti per chiudere una complicata stagione con dignità. Carlo Ancelotti commenta il momento dei partenopei in conferenza stampa, dal centro tecnico di Castel Volturno.

MOMENTO - "Vogliamo chiudere il momento negativo e focalizzarci sull'obiettivo, cioè arrivare al secondo posto e blindare la qualificazione in Champions, che da molti non era dato per sicuro. Faremo una bella gara col Frosinone, vogliamo voltare pagina".

INSIGNE - "Non ci sarà, ha un problema all'adduttore che lo frena, stesso discorso per Allan. Albiol ha recuperato, ma non credo sarà titolare. Lorenzo deve allenarsi al meglio per uscire dal momento complesso e lo sta facendo, non c'è nessun caso. I fischi gli dispiacciono, ma vuole guardare avanti".

STAGIONE - "A Napoli sono felice, continuo a pensare di essere nella società giusta. Vedo un ambiente negativo, ma a inizio stagione nessuno diceva che avremmo vinto scudetto o Champions. Il rammarico è la Coppa Italia, siamo stati eliminati per nostre colpe, ma in campionato siamo stati competitivi, arrivare secondi non era scontato.

Chi dice che non corriamo sbaglia, è un falso storico: abbiamo vinto 14 gare su 20 correndo meno dell'avversario, ci sono i dati a dimostrarlo".

CONDIZIONE - "Si danno informazioni sbagliate, il Napoli è primo sui dati di corsa che non calcolano solo il volume. Perchè c'è questa negatività? Non è corretto correlare il mio salario con i risultati, il club sa bene quanto guadagno e non sono 36 milioni lordi. Il contratto è il Lega, si può consultare lì".

FUTURO - "All'estero gli estimatori ci sono, ma a Napoli sto benissimo e voglio restarci per proseguire il lavoro iniziato, ho più voglia di prima. Il resto sono chiacchiere".

MOMENTO INSIGNE - "Va supportatoe aiutato, bisogna metterlo nelle condizioni migliori per esprimere quanto vale. Sa quale sia la strada da percorrere e mi dispiace che non possa giocare, si è allenato bene e avrebbe risposto alle critiche".

ASPETTATIVE - "La squadra ha mostrato cose molto buone soprattutto a inizio stagione, ho conosciuto l'ambiente e vado avanti con ancora più fiducia, perchè vedo un gruppo forte, che ha dei limiti che vanno limati".

CALO - "Non è dipeso solo dal rendimento degli attaccanti, se segnano meno dipende anche dalla squadra che gioca diversamente. La seconda parte di stagione è stata meno positiva, ma questo è dipeso da concentrazione e stimoli".

OBIETTIVI - "Si può pretendere impegno, ma non un risultato, non siamo maghi. Non c'è mai stata superficialità in campo e questo sarà garantito anche in futuro, perchè il Napoli merita di portare a casa qualcosa e posso garantire totale impegno verso ambiente e società che amo e stimo. Qui sto bene, è la garanzia che posso dare".

