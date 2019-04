ROMA KRUSE WERDER BREMA / Dieci gol e dieci assist in trenta gare di Bundesliga. E' il bottino di Max Kruse, attaccante e capitano del Werder Brema. Il tedesco, che conta anche 14 presenze in nazionale, sarebbe finito nel mirino della Roma.

Lo riporta la 'Bild', che sottolinea come i giallorossi starebbero pensando al 31enne per rafforzare il reparto offensivo. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI

Kruse, accostato recentemente anche all'Inter, sarebbe un'occasione a costo zero visto che a giugno terminerà il suo contratto con i verdi di Brema. Un contratto che, sottolinea la testata tedesca, il giocatore non appare intenzionato a rinnovare. In casa giallorossa si respira aria di rivoluzione e la trattativa per il giocatore, in grado di giostrare in qualunque posizione in attacco, potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.

