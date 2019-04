INTER MARTINEZ ICARDI DYBALA / Non è ancora stabilito se nella sfida di stasera a San Siro tra Inter e Juventus, Lautaro Martinez scenderà in campo dal primo minuto. Il 'Toro' potrebbe subentrare a gara in corso e nel caso sarà Mauro Icardi a vestire la maglia da titolare. E proprio del rapporto con Icardi l'ex giocatore del Racing ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport': "Mauro è stato il primo ad accogliermi all'Inter. Mi ha aiutato tanto, anche con la casa. Non era obbligato, ma l'ha fatto da buona persona. Insieme ci troviamo bene e quando è rimasto fuori gli ho parlato a lungo.

Gli ho ribadito quanto fosse importante per la squadra, ma gli ho anche detto che i problemi tra la dirigenza e sua moglie andavano risolti direttamente da loro". Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI

Martinez ha poi parlato anche di Paulo Dybala e di quella che è stata la sua prima stagione nerazzurra: "Con un giocatore come Dybala vorresti sempre giocare insieme, è uno che ti migliora, ma non posso dire niente del suo futuro...". Su Spalletti e la sua prima annata interista: "Il mister mi continua a dire di quanto sia sorpreso della mia capacità di apprendimento. L'ho chiamato dopo quanto era successo con mio padre e gli ho chiesto scusa a nome suo e mio: abbiamo fatto una riunione insieme a Zanetti. Il mio rinnovo? Dovete chiedere al direttore".

