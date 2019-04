CESSIONE SAMPDORIA FERRERO / Tre soluzioni aperte, con il presidente Massimo Ferrero che non ha intenzione di chiudere alla svelta. Il futuro della Sampdoria resta quindi da valutare e le trattative per una cessione del club restano, al momento, tre. Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport', che sottolinea come la cordata che fa capo a Gianluca Vialli resta in corsa.

La possibilità di cedere l'intero pacchetto azionario c'è, ma le cifre che circolano sono inferiori alla valutazione fatta dal club. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI

Vialli è arrivato a proporre 80 milioni di euro (diverrebbero 50 detratti i debiti), mentre il fondo inglese Aquilor sarebbe arrivato a 120 milioni (90 senza debiti), cifre lontane dai 140 milioni stimati dalla proprietà, che potrebbe vedere un socio partecipato. Verrebbe mantenuto l'assetto attuale, con un affiancamento che porterebbe poi man mano al passaggio di proprietà ad un fondo arabo. Novità a riguardo potrebbero arrivare a metà maggio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui