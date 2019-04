Milan, da Gattuso a Romagnoli: dieci in bilico

CALCIOMERCATO MILAN ULTIME / Tutti in discussione al Milan. La partita contro il Torino è uno snodo fondamentale per la stagione e, dunque, per il futuro che senza la Champions League porterà inevitabilmente a una rivoluzione. A partire dalla panchina, dove Gennaro Gattuso deve obbligatoriamente centrare il quarto posto con il quale, in ogni caso, potrebbe decidere di salutare. Lo riferisce 'Tuttosport', secondo cui oltre al tecnico sono più di dieci i calciatori sui quali sono in corso valutazioni in società.

A partire dai fedelissimi dell'allenatore comeche si giocano le chance di conferma in queste ultime cinque gare.

Senza la Champions, però, saranno necessarie plusvalenze importanti e quindi oltre al mancato riscatto di Bakayoko, il Milan rischia di dover sacrificare anche capitan Romagnoli con il quale i rossoneri potrebbero incassare 70/80 milioni secondo il quotidiano torinese. Rimandati Laxalt e Castillejo per i quali si valuteranno proposte, Montolivo, Mauri e Bertolacci partiranno a parametro zero mentre Biglia sta decidendo se chiudere la carriera in Argentina. Caldara, infine, vuole restare.

