MILAN SAINT-MAXIMIN VIEIRA SARR / Allan Saint-Maximin è uno dei giovani che negli ultimi mesi è stato accostato al Milan del futuro. La dirigenza rossonera sembrerebbe aver già trovato un accordo con la guizzante ala francese, che potrebbe continuare a vestire gli stessi colori il prossimo anno, ma in un'altra città.

A frenare però il possibile trasferimento è Patrick, che, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato del futuro del classe 1997 e non solo. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI

In casa Nizza il Milan, oltre che a Saint-Maximin, guarda anche con attenzione al difensore Malang Sarr, centrale mancino nato nel 1999. E in merito a loro possibili partenze, Vieira ha dichiarato: "Premesso che non vendiamo, ma entrambi hanno qualità e potenziale per giocare in Italia". Una segno di chiusura che al Milan non fa piacere, ma difficilmente i rossoneri molleranno la doppia pista, anche se per il mercato futuro molto dipende dalla qualificazione in Champions League.

