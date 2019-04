Juventus, via Dybala? Corsa a due per sostituirlo

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA SANCHEZ SALAH / Grandi manovre in attacco per la Juventus che pianifica un profondo restyling della rosa in estate e oltre a quella di Douglas Costa non esclude la cessione di Paulo Dybala.

Con Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Kean in rampa di lancio, quindi, secondo 'Rai Sport' si starebbe facendo largo in casa bianconera l'idea di puntare con decisione su un esterno offensivo piuttosto che un vero e proprio centravanti. Ecco perché i principali obiettivi in caso di addio della 'Joya' sarebbero Mohameddel Liverpool e Alexis, in uscita dal Manchester United e accostato anche all'Inter. Su James Rodriguez, invece, sarebbe arrivato il 'no' del tecnico Massimilianoche preferisce un calciatore con caratteristiche diverse.