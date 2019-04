INTER JUVENTUS TONALI CHIESA CALCIOMERCATO / Stasera a San Siro andrà in scena Inter-Juventus, ma il derby d'Italia potrebbe continuare anche extra campo nelle prossime settimane e soprattutto nel periodo estivo. I nerazzurri puntano infatti a colmare il gap con i rivali, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. L'ingaggio di Marotta e l'arrivo di uno dei parametri zero più appetibili sul mercato come Diego Godin, viaggiano proprio in questa direzione.

I due club, come rivela 'La Gazzetta dello Sport', hanno la stessa strategia, dove puntano a rendere difficile la vita della rivale e soprattutto puntano agli stessi obiettivi. Il primo è Sandro Tonali. La giovanissima stellina del Brescia fa gola anche ad altri club di Serie A e non solo, ma Cellino per ora resiste e vorrebbe che il centrocampista restasse a Brescia anche nella prossima stagione. Ma a centrocampo è battaglia anche per Lorenzo Pellegrini. La Juventus lo stima da tempo, ma l'Inter è pronto a fiutare l'affare, complice la clausola di 30 milioni di euro. Oltre a loro c'è però anche il nome di Federico Chiesa, che la Juventus segue da tempo. L'Inter però, che in passato non ha mai potuto affondare il colpo anche per ragioni economiche, ora può andare alla carica, grazie anche ai proventi della Champions League.

