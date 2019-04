CALCIOMERCATO JUVENTUS SCAMBIO ICARDI JOAO CANCELO / Salvo sorprese sarà Lautaro Martinez a guidare l'attacco dell'Inter nel big match di stasera contro la Juventus. Un ulteriore segnale che infiamma le voci di calciomercato attorno a Mauro Icardi nonostante le continue dichiarazioni della moglie-agente Wanda Nara che si dice certa di rimanere a Milano.

L'allievo Lautaro ha superato il maestro che pare realmente intenzionato a restare almeno un altro anno in nerazzurro, ma contrariamente a quanto accaduto in passato quando aveva ancora la fascia di capitano al braccio potrebbe essere meno insensibile alle offerte provenienti dalle big estere e, soprattutto, dalla

Come scrive 'La Repubblica' infatti, Icardi e la moglie-agente Wanda Nara hanno acquistato immobili di pregio in centro dove si trasferirà prima l'ufficio di Wanda e poi tutta la famiglia che dunque vorrebbe restare a Milano e sarebbe disposta a fare quindi avanti e indietro con Torino qualora dovesse trasferirsi in bianconero. Juventus che sotto traccia non ha mai mollato la presa per 'Maurito' e secondo lo stesso quotidiano starebbe valutando diverse ipotesi di scambio, da quella più complicata con Paulo Dybala all'Inter alla clamorosa ipotesi Higuain (che sarebbe già stato scartato da Marotta) passando per il ritorno in nerazzurro di JoaoCancelo più un conguaglio economico in favore dell'Inter. Un ritorno, quello del portoghese, che permetterebbe di risparmiare i circa 25 milioni di euro necessari per acquistare l'altro grande obiettivo per la corsia, Danilo del Manchester City.

